Intesa sull’urbanistica: sì all’ampliamento degli alberghi sardi  

Dopo la frenata ferragostana ora si accelera: nel giro di un paio d’ore la commissione Governo del territorio dà il via libera alla norma sugli incrementi volumetrici per gli alberghi contenuta nel Collegato alla legge finanziaria, e passa la parola al Consiglio regionale.

Il testo

La norma permetterà a un aumento delle volumetrie del 15% negli hotel già esistenti – a prescindere dalla classificazione – a patto che non ci sia un aumento dei posti letto. L’intervento dovrà poi essere «finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio» e dovrà essere realizzato «in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare». Le nuove strutture a cinque stelle (o superiori) invece potranno beneficiare di un incremento volumetrico del 25%, «purché localizzati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea della battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori». Un dettaglio fondamentale: si potrà intervenire solo nei Comuni che abbiano adeguato il Puc al Piano paesaggistico regionale.

Le voci

Il voto è arrivato al termine delle audizioni in Commissione. Il presidente regionale dell’Ance (associazione nazionale costruttori edili) Pierpaolo Tilocca ha giudicato positivamente l’emendamento, pur evidenziando che «è passata un’altra legislatura senza che sia stata adottata una normativa organica in materia urbanistica. Questa è solo una pezza, che sarà pure di difficile attuazione perché legata all’adeguamento del Puc». Il rappresentante dei costruttori ha poi ricordato che «il Superbonus 110% ha generato un giro d’affari in Sardegna per 2,4 miliardi di euro e questo ci dice che non dobbiamo avere paura di affrontare il tema della rigenerazione urbana o addirittura quello della sostituzione urbana». Assente l’associazione dei Comuni (Anci), che ha però inviato una nota. L’Ordine del geologi (con il presidente Davide Bonesu e il vice Cataldo Cannillo) ha sottolineato l’importanza del rispetto del Piano di assetto idrogeologico, mentre la Rete delle professioni (circa 20mila iscritti in Sardegna) con il suo presidente Federico Miscali ha ribadito la necessità della «riscrittura della legge urbanistica, una provvedimento che non potrà essere adottato in questa legislatura ormai alla fine».

Una bocciatura dell’emendamento è arrivata dal Gruppo di intervento giuridico. «La giurisprudenza costituzionale dal 2015 a oggi ha ribadito tre volte che nelle fasce costiere ogni modifica deve passare attraverso il Piano paesistico regionale», ha ricordato il presidente Stefano Deliperi. Contraria anche Legambiente con il suo presidente Vincenzo Tiana: «La Regione deve piuttosto insistere per riqualificare l’esistente, non per aggiungere volumetrie a gravare sul bene più importante che la Sardegna ha, l’ambiente».

Le opinioni

Soddisfatto il presidente della Commissione Giuseppe Talanas (FI): «Abbiamo ascoltato tutti i portatori di interesse, con opinioni anche divergenti. E lo abbiamo fatto ad agosto, con un voto alla fine favorevole a questo incremento e a determinate condizioni molto chiare. Ora sarà l’Aula a prendere la decisione finale». Due i voti contrari: quelli di Maria Laura Orru (Alleanza rosso verde) e Valter Piscedda (Pd), critico verso una «norma sub iudice, che avrà efficacia solo dopo aver ottenuto il parere positivo dal Comitato previsto nel protocollo del 2018. Approvata anche la rimodulazione di risorse finanziarie per il sistema idrico regionale (senza ulteriore impegno di spesa) richiesta dall’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu.

