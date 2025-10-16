Intesa sul prelievo alle banche 

Intesa nel centrodestra sulle banche. I partiti di governo dopo una giornata ad alta tensione trovano la quadra in un vertice di maggioranza, convocato dalla premier Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, per chiudere la partita sulla legge di Bilancio. La manovra approda così stamattina in Cdm.

Tassa del 27,5%

Al tavolo con la premier, dopo una giornata di scontri tra Lega e Forza Italia, siedono i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, mentre il titolare dell'Economia Giancarlo Giorgetti è in videocollegamento dal Fondo Monetario Internazionale a Washington. «Voi non credete ai miracoli, io invece ci credo ai miracoli», dice ai giornalisti che lo attendono: il vertice «è andato bene, i dettagli li scrivo in aereo». All’incontro anche il vice ministro Maurizio Leo di Fratelli d’Italia, che ha gestito la partita con le banche e le assicurazioni. Subito dopo l’incontro bocche cucite sui dettagli dell’intesa che, filtra, non conterrà una sola misura ma più interventi per raggiungere il risultato di gettito previsto, i 4,4 miliardi. Ci sarebbe comunque la tassa del 27,5% sulle banche e le assicurazioni, che dovranno liberare i depositi vincolati in base alla norma del 2023 che tassava, in alternativa, gli extraprofitti al 40%. Di fatto non si tratta di tasse sugli extraprofitti in senso stretto, come sottolineano da Forza Italia.

Le tensioni fra alleati

L’accordo sarà sottoposto anche alle banche. Era questo il nodo principale insieme ad altri ancora tutti da sciogliere per chiudere la manovra da oltre 18 miliardi. Ieri Forza Italia faceva muro contro i prelievi sugli extraprofitti, secondo Tajani «una tassa che sa di Urss e non ci sarà». Mentre per Salvini «ci sono questi doverosi 5 miliardi che le banche metteranno con gioia a disposizione del Paese per aiutare famiglie e imprese in difficoltà».

Le banche, intanto, aspettano di capire in quale modo il governo conta di ricavare da loro e dalle assicurazioni 4,4 miliardi per il 2026, oltre 11 in tre anni (una misura che tra l’altro sarebbe di fatto strutturale): se tramite i crediti d’imposta o attraverso un’imposta ad hoc (seppure ridotta) sul capitale accumulato. L’Abi - e con lei Fi - continua a chiedere di agire «nella stessa logica concordataria dello scorso anno». E non manca chi ricorda il precedente del 2023, quando l’ipotesi di un contributo non volontario sugli extraprofitti fu bocciata dalla Bce e costrinse ad una modifica consentendo di appostare le somme a riserva.

Pace fiscale

Altro capitolo rovente che ora pare nella sostanza chiuso è la rottamazione quinquies. Secondo fonti di maggioranza la pace fiscale non riguarderebbe le omesse dichiarazioni dei redditi e non avrebbe una prima rata più pesante; sarebbe, inoltre, confermata la scansione in 56 rate bimestrali di 9 anni. Confermato che il taglio dell’Irpef (2,7 miliardi) avrà benefici limitati per i redditi più alti. Sulle pensioni, invece, il Dpb certifica che il congelamento dello scalino del 2027 solo per i lavori gravosi e usuranti. Anche se la Lega continua a insistere per ampliare la platea. Si rafforza il pacchetto famiglia che peserà 1,6 miliardi con il finanziamento della riforma del caregiver familiare e il potenziamento del bonus per le lavoratrici madri con almeno 2 figli e con redditi annui sotto i 40mila euro.

