Guerra commerciale
27 ottobre 2025 alle 00:36

Intesa sui dazi, ora il vertice Trump-Xi  

Terre rare e soia, c’è l’accordo preliminare: ai due presidenti la firma definitiva 

Washington. La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sui dazi. Al termine di due giorni di incontri serrati, i negoziatori hanno annunciato un'intesa preliminare che scongiura l'entrata in vigore di ulteriori dazi del 100% contro Pechino e spiana la strada all'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump. Ai due leader spetta ora il compito di finalizzarla.

La tensione

L'intesa allenta la tensione fra le due superpotenze economiche e sembra scongiurare un'imminente guerra commerciale a tutto campo. I dettagli forniti finora sono vaghi. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha parlato di un'intesa sulla soia e sulle terre rare, con la Cina che si è impegnata a rimandare di un anno l'entrata in vigore delle restrizioni all’export, rivendendo nel frattempo la misura. La delegazione cinese ha parlato di un «consenso positivo», di una trattativa che mette sulla buona strada ma, nel suo resoconto, non ha offerto alcun riferimento alle terre rare, per le quali Trump ha lanciato la sua “campagna d'Asia”.

L’agenda

Nel tour in Malesia, Giappone e Corea del Sud, il presidente intende infatti siglare accordi con altri paesi - lo ha già fatto con la Malesia - per ottenere i minerali essenziali e ridurre così la dipendenza americana da Pechino. L'accordo getta le basi per un faccia a faccia positivo fra il presidente americano e quello cinese, il primo dal 2019. L'agenda dei due leader è fitta: oltre ai dazi al centro del confronto ci sarà la guerra in Ucraina, e la pressione che Xi può esercitare su Vladimir Putin considerata quell’amicizia “senza limiti” che li lega. Non escluso neanche un confronto su Taiwan, tema spinoso nei rapporti fra i due paesi. Trump e Xi sono chiamati anche a chiudere l'agognata intesa per la vendita delle attività americane di TikTok.

