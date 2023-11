Intesa Sanpaolo, indaga l’Antitrust 

L'Antitrust vuole fare luce sul trasferimento di centinaia di migliaia di correntisti da Intesa Sanpaolo alla banca digitale del gruppo Isybank. L'istituto si dice disponibile «a collaborare nell'esame e nella soluzione dei temi posti dall'autorità, nel miglior interesse della clientela», ma si dice convinto di «avere operato in conformità con la normativa», come riferisce un portavoce.

La banca ha spiegato che l'impatto di chi ha rinunciato al passaggio è stato limitato: a fronte di 300mila clienti transitati ad Isybank è arrivato «solo un numero molto contenuto, pari a circa 1.500, di richieste di rientro in Intesa Sanpaolo». L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunque deciso di avviare il procedimento istruttorio, dopo aver ricevuto circa 2.000 segnalazioni sullo spostamento dei clienti alla banca digitale, che non ha sportelli fisici ai quali rivolgersi e «comporterebbe, almeno per alcuni correntisti, un aumento dei costi di tenuta del conto».

Una nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osserva che la comunicazione inviata ai clienti sarebbe stata «ambigua e diffusa con modalità non coerenti con l'importanza della questione».

RIPRODUZIONE RISERVATA