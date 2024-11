Intesa San Paolo chiude la filiale di via Corona 

Chiude la filiale di Intesa San Paolo di via Leandro Corona, a Pirri. L’agenzia di appoggio per i correntisti della banca – fa sapere l’istituto fi credito in una nota inviata ai clienti – dal 14 dicembre sarà in via Peretti 4, a Selargius. Il provvedimento, che ha scatenato le proteste di chi faceva riferimento agli sportelli di Pirri, è stato preso perché «la banca da tempo è impegnata in un piano di ottimizzazione dell’assetto territoriale volto a garantire una maggiore specializzazione dei punti operativi, integrando contemporaneamente i canali di contatto e di servizio offerti alla clientela». Intesa San Paolo annuncia anche che sarà allestito un camper che porterà la banca in vari comuni.

