Intesa maggioranza-opposizione: sì al Dup 

Le diplomazie (grande lavoro del presidente della commissione Bilancio Giovanni Porrà) ci lavorano per tutto il giorno. Finché a fine serata arriva il dietrofront. Sospensione di mezz’ora del Consiglio, maggioranza e opposizione si vedono e al rientro in Aula la decisione della minoranza di ritirare tutti gli emendamenti al Dup (una settantina) a favore di un ordine del giorno condiviso che in otto punti sintetizza le richieste della minoranza. Passa così il documento unico di programmazione che indica gli obiettivi della squadra di Massimo Zedda per i prossimi tre anni. Piano di evacuazione per le persone con disabilità in situazioni di emergenza (rilanciato da Pierluigi Mannino FdI), sostegno agli asili nido, completamento dell’Orto dei Cappuccini e realizzazione del parco storico urbano sono alcuni dei punti su cui l’amministrazione lavorerà nei prossimi mesi. «Il sostegno agli asili nido in convenzione, le attrezzature per ristorazione e servizi in viale Buoncammino e il completamento dell'Orto dei Cappuccini, sono il proseguo del lavoro iniziato nella precedente consiliatura», dice Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «L’ordine del giorno è frutto di una grande collaborazione tra tutte le forze politiche», dice Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti. «Ringrazio la maggioranza per l’apertura dimostrata per il bene della città», gli fa eco Massimiliano Piccoi, Riformatori. Oggi si torna in Aula per il bilancio che il sindaco vuole approvare entro dicembre per “incassare” la premialità di 33 milioni di euro sui fondi Pon. Se il clima è questo, non è escluso che si possa chiudere lunedì. ( ma.mad. )

