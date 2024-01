Intesa M5S-Partito Gay: «Uniti nella battaglia per i diritti» 

«La Sardegna potrà essere la locomotiva d’Italia per il matrimonio egualitario». A dirlo è Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale del Partito Gay Lgbt+, che ieri a Cagliari ha annunciato il sostegno ad Alessandra Todde per la presidenza della Regione, chiudendo un accordo elettorale con il M5S sardo.

Un sostegno, ma senza candidature all’orizzonte: «La nostra scelta è ragionare di temi e di programmi. Per la prima volta portiamo avanti un’iniziativa regionale in cui la presidente (perché Alessandra Todde governerà l’Isola) fa suoi i nostri temi. Lei sarà la prima presidente a far approvare in Consiglio regionale il referendum sul matrimonio egualitario», aggiunge Marrazzo.«Noi ci siamo e la sosteniamo con convinzione», prosegue Manuel Pirino, rappresentante regionale del partito: «La decisione di non essere personalmente candidato dipende perlopiù da impegni lavorativi che non avrebbero permesso una campagna elettorale efficace. Dodici anni all’estero comportano delle conseguenze, ma siamo presenti sul territorio. Iniziamo dalle regionali, per arrivare poi alle europee e amministrative».

L’obiettivo principale è dunque far diventare la Sardegna capofila delle regioni Progressiste per chiedere il referendum “Sì matrimonio egualitario”, ma sono dodici i punti programmatici messi nero su bianco dal partito: dall’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole, alla battaglia contro l’omotransfobia, al fondo per le vittime Lgbt+, al rientro delle eccellenze. E poi la necessità di una legge per i bisogni speciali, di un sostegno sanitario per le persone trans e l’attivazione di un piano di prevenzione per le infezioni sessualmente trasmissibili. Senza dimenticare gli investimenti sulle fonti rinnovabili e la transizione ecologica.

«Confermiamo il nostro impegno contro l’omotransfobia, per l’educazione sentimentale nelle scuole e per i diritti di tutte e tutti», promette Todde, assicurando di non sentirsi oggi penalizzata da un centrodestra riunito. «La Sardegna non accetta alcuna forma di odio, intolleranza o discriminazione. Dirlo apertamente e testimoniarlo nei fatti è molto importante. Oggi accogliere il Partito gay vuol dire anche confrontarsi con un grande cambiamento della nostra comunità».

