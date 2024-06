Intesa Juve-Allegri: sciolto il contratto 

Tra la Juventus e Massimiliano Allegri torna (all’apparenza) il sereno. Archiviate le diatribe verbali e giudiziarie, società ed ex allenatore ieri hanno annunciato di aver trovato un’intesa per salutarsi evitando di risolvere in Tribunale una lite antipatica e molto probabilmente lunga.

Il club ha spiegato di aver «di comune intesa concordato la risoluzione del contratto al termine dell’attuale stagione sportiva», che si concluderà il 30 giugno: «La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati conseguiti nel corso degli anni, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale». Si chiude ufficialmente un rapporto di lavoro che sarebbe andato a scadenza tra un anno se non fosse intervenuto l’esonero prima e il licenziamento per giusta causa poi in seguito a quanto accaduto la notte della finale di Coppa Italia a Roma: Allegri, a pochi minuti dal termine del match contro l’Atalanta (finito 1-0 per la Juve), era corso contro il quarto uomo protestando vivacemente per alcune decisioni arbitrali e si era tolto la giacca. Espulso, a partita terminata aveva allontanato con chiari gesti dal campo il ds Giuntoli e infine, rientrato negli spogliatoi, aveva aggredito il direttore di Tuttosport (col quale poi aveva chiarito). Comportamenti sfociati nell’esonero pochi giorni dopo e poi nel licenziamento, impugnato dal tecnico. Si prospettava una lunga causa, evitata con l’accordo annunciato ieri.

