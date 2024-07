Intesa Italia-Spagna su Einstein Telescope «Priorità sull’eolico» 

L’Einstein telescope ha la priorità sulle pale eoliche. È il pensiero della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini espresso con chiarezza (malgrado il mezzo tentativo dello staff di stoppare la domanda) ieri ad Olbia poco prima della firma del protocollo d’intesa con la Spagna. «Faccio una valutazione di opportunità», ha detto: «Una grande città della scienza a Lula che produce lavoro, tecnologia, innovazione, conoscenza, creatività per quanto mi riguarda, per il bene della Sardegna, ha la priorità». Concetto rafforzato a stretto giro di posta dalla presidente della Regione Alessandra Todde: «Voglio ricordare che è vigente una legge che dice che nell’area di rispetto che è di 40 chilometri nei dintorni dell'Einstein Telescope non si possono fare impianti e questo è il modo migliore per rispondere a chi vuole speculare anche in quel territorio».

La firma

La sala consiliare del Comune di Olbia è il teatro della firma di un protocollo d’intesa con il quale l’Italia incassa il sostegno della Spagna per la candidatura ad ospitare l’Einstein telescope nella miniera di Sos Enattos e a sua volta si impegna a supportare la realizzazione nel Paese iberico del progetto IFMIF-DONES, una sorgente di neutroni a sito unico dedicata ai materiali innovativi per la fusione nucleare- inclusa inserito tra i progetti strategici europei. A firmare l’intesa, davanti alla presidente Todde, al sindaco di Olbia Settimo Nizzi nelle vesti di padrone di casa e a quello di Lula Mario Calia, e ai rettori delle due università sarde Francesco Mola e Gavino Mariotti, la ministra Bernini e il vice ministro spagnolo della scienza, ricerca e innovazione, Juan Cruz Cigudosa.

«L’accordo firmato oggi con la Spagna - ha detto Bernini - rafforza la proposta italiana di realizzare Einstein Telescope nel nostro Paese, in Sardegna, al centro del Mediterraneo. C’è il cuore, della Sardegna e di Lula, e per questo abbiamo voluto fortissimamente firmare quest’intesa qua nell’Isola, c’è la testa con l’Istituto di fisica nucleare rappresentato qui dal suo presidente, ci sono i finanziamenti. Il Governo sta sostenendo convintamente il progetto come dimostra l’impegno finanziario di 950 milioni già assunto nei mesi scorsi. Si tratta di una scelta strategica per un Paese che vogliamo sempre più ambizioso e attrattivo. L’Italia è leader nel mondo per la fisica e questa intesa dimostra l'altissima credibilità scientifica a livello internazionale di cui gode il nostro Paese».

Il Master Plan

C’è la Regione pronta a fare la sua parte. «È un progetto trasformazionale che la Regione Sardegna sta portando avanti in maniera concorde con il Governo e in particolare con il grandissimo impegno che la ministra Bernini sta ponendo da quando si è insediata», ha commentato Todde: «A questo proposito stiamo istituendo un’unità di progetto sotto la presidenza che si occuperà di costruire tutto quello che è il contorno, quindi un Master plan per quanto riguarda le infrastrutture, le scuole, tutto quello che può accogliere una comunità internazionale e insediarla nel nostro territorio. A ricerca e tecnologia penseranno gli scienziati, noi dobbiamo offrire le migliori condizioni affinché si trovino bene nel nostro territorio e possano svolgere il loro lavoro». Un lavoro di squadra che deve necessariamente coinvolgere tutta l’Isola. «Continueremo a lavorare uniti – ha commentato il sindaco di Olbia Nizzi – per dare il nostro contributo alla ricerca scientifica, alla formazione e alla crescita dei nostri territori per il benessere delle nostre comunità».

I fisici

Per il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare Antonio Zoccoli «la candidatura della Sardegna a ospitare Einstein Telescope diventa sempre più forte». La proposta italiana, sostiene «si fonda da un lato sulla qualità, unica nel panorama europeo, del sito sardo, dall'altro sulla comprovata competenza ed esperienza della comunità scientifica italiana nella ricerca sperimentale delle onde gravitazionali».

L'accordo

Italia e Spagna hanno sottoscritto un Memorandum of understanding di più ampia portata. Tra gli obiettivi “incentivare la cooperazione tra le istituzioni di istruzione superiore e di ricerca dei due Paesi, mettere in rete ricercatori ed esperti di scienza e tecnologia e facilitare la condivisione e l'accesso alle infrastrutture di ricerca; implementare e condurre progetti congiunti nei campi della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, tenendo conto delle aree di cooperazione di interesse comune, come l'energia da fusione, le onde gravitazionali, l'High-Performance Computing (HPC), l'intelligenza artificiale, i mari e gli oceani e le Infrastrutture di ricerca”.

