Intesa con Isre, via libera della Provincia 

Dopo il Comune, anche il Consiglio provinciale ha approvato l’accordo di programma tra i due enti e l’Isre per la realizzazione di progetti condivisi nella valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse identitarie del Nuorese. L’intesa consentirà di mettere in rete competenze, progettualità e risorse per promuovere il patrimonio storico, artistico, letterario e demoetnoantropologico del territorio, favorendo iniziative comuni, attività di promozione e nuove opportunità culturali e turistiche.

«La cultura è uno dei principali elementi identitari del territorio», ha detto il presidente Giuseppe Ciccolini. Il Consiglio provinciale ha dato anche il via libera al rendiconto con un risultato di amministrazione di 49 milioni di euro, al lordo delle quote accantonate e vincolate, mentre quella disponibile ammonta a 2,5 milioni di euro. Approvati gli equilibri del bilancio: non sono emerse criticità né la presenza di debiti fuori bilancio.

Nel corso della seduta Ciccolini ha risposto ad un’interrogazione sui problemi del trasporto a Macomer delle settimane scorse, «riconducibili alla temporanea indisponibilità di numerosi autobus», ha detto aggiungendo: «Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti i cittadini». (f. le.)

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