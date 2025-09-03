VaiOnline
Archeologia.
04 settembre 2025 alle 00:11

Intesa con gli inglesi Tharros riavrà i suoi (132) reperti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A fine novembre 132 reperti della necropoli di Tharros che facevano parte della collezione James White, deputato al Parlamento britannico tra il 1861 e il 1874, lasceranno l'Inghilterra e torneranno a Cabras. È stato infatti formalizzato l’accordo tra il Brighton and Hove Museum, dove si trovano custoditi, e la Fondazione Mont’e Prama.

I manufatti furono esportati nel Regno Unito alla metà del XIX secolo e successivamente donati al Museo di Brighton da lord James White quando l'istituzione museale venne insediata nei Royal Pavilion. Gli oggetti erano stati acquistati da White durante i suoi soggiorni in Sardegna. I 132 reperti sono una prima parte della collezione composta complessivamente da 257 pezzi. Fondamentale pe il ritorno in Sardegna è stato il ruolo dell'avvocato Ugo Tanda, figlio del filologo sardo Nicola Tanda, che insieme a Andy Maxted ha avviato la procedura per la restituzione. «L’ormai ex curatore Andy Maxted mi disse che circa 10-15 anni fa scoprì in deposito una collezione straordinaria di oggetti da Tharros - racconta Tanda - , ma non trovavamo la chiave per poter pensare e poi perfezionare un eventuale accordo di restituzione». Ora si è trovato l’accordo. I reperti, dopo le necessarie operazioni di restauro e ripulitura, nella primavera del 2026 saranno esposti in una mostra temporanea ospitata a Cabras nel Museo Marongiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 