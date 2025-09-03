Intesa con gli inglesi Tharros riavrà i suoi (132) reperti 

A fine novembre 132 reperti della necropoli di Tharros che facevano parte della collezione James White, deputato al Parlamento britannico tra il 1861 e il 1874, lasceranno l'Inghilterra e torneranno a Cabras. È stato infatti formalizzato l’accordo tra il Brighton and Hove Museum, dove si trovano custoditi, e la Fondazione Mont’e Prama.

I manufatti furono esportati nel Regno Unito alla metà del XIX secolo e successivamente donati al Museo di Brighton da lord James White quando l'istituzione museale venne insediata nei Royal Pavilion. Gli oggetti erano stati acquistati da White durante i suoi soggiorni in Sardegna. I 132 reperti sono una prima parte della collezione composta complessivamente da 257 pezzi. Fondamentale pe il ritorno in Sardegna è stato il ruolo dell'avvocato Ugo Tanda, figlio del filologo sardo Nicola Tanda, che insieme a Andy Maxted ha avviato la procedura per la restituzione. «L’ormai ex curatore Andy Maxted mi disse che circa 10-15 anni fa scoprì in deposito una collezione straordinaria di oggetti da Tharros - racconta Tanda - , ma non trovavamo la chiave per poter pensare e poi perfezionare un eventuale accordo di restituzione». Ora si è trovato l’accordo. I reperti, dopo le necessarie operazioni di restauro e ripulitura, nella primavera del 2026 saranno esposti in una mostra temporanea ospitata a Cabras nel Museo Marongiu.

