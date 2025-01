Intervista contestata, farà luce la procura Fitp 

ROMA. La procura federale della Federtennis ha aperto un'indagine sul suo presidente, Angelo Binaghi, con l'ipotesi di dichiarazioni lesive nei confronti di altri tesserati sportivi. Lo riferisce lo stesso Binaghi, in un'intervista a “Repubblica”, nella quale si dice disposto a «un processo a porte aperte» per ribadire la «fondatezza delle mie teorie», ovvero le critiche aspre all'attuale gestione del Coni. Il presidente Fitp era stato ascoltato una prima volta in passato dal Garante per la giustizia sportiva, l'organismo guidato da Giuliano Amato, per dichiarazioni analoghe e tutto era stato archiviato.

Questo nuovo capitolo si riferisce però a un altro episodio, un'intervista rilasciata in occasione delle Atp Finals («il Coni ha criminalizzato chi come me la pensava in modo diverso. Non serve, lo salto») e ora ad aver aperto un fascicolo è la giustizia endofederale, ovvero la procura della Fitp. La procedura - ha precisato il Coni - è partita dal Garante del codice di comportamento sportivo, Giuliano Amato, «in data 21 novembre 2024», quando è stato «segnalato al procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, e al procuratore federale falla Fitp, un articolo di stampa del 16 novembre 2024 relativo a dichiarazioni di Binaghi, «nel cui contenuto potrebbero esserci profili rilevanti per le vostre competenze». Taucer, «preso atto della comunicazione, ha rilevato l'assenza di profili di sua diretta competenza e ha interessato la Procura federale».

