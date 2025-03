Intervento urgente sull’acquedotto: sedici paesi rischiano di restare all’asciutto 

Possibili disagi per i residenti nei comuni del Parteolla e altri 12 centri del Campidano: oggi, dalle 8,30 alle 17, a Donori, Serdiana , Dolianova , Soleminis , Assemini , Capoterra , Decimomannu , Monastir , Nuraminis , San Sperate , Sestu , Ussana , Uta , Villasor , Villaspeciosa e Serramanna potrebbe essere interrotta l’erogazione dell’acqua a causa di lavori urgenti nel ramo dell’acquedotto Donori-Sestu.

Le squadre di Abbanoa saranno impegnate dalle prime ore del mattino per la riparazione urgente della condotta adduttrice in cemento di Acquasassa, nel Comune di Serdiana.

Le reti idriche saranno alimentate dalle scorte presenti nei serbatoi sino al loro esaurimento.

Per ridurre al massimo i disagi, nei giorni scorsi si sono accumulate grandi quantità d’acqua per garantire il servizio durante l’intervento ma potrebbero comunque verificarsi cali di pressione durante la giornata in particolare nelle zone più alte dei centri abitati coinvolti.

Abbanoa promette di fare tutto il possibile per ridurre al minimo i disservizi. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA