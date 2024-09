Intervento urgente: 16 giorni d’attesa 

Poteva essere solo una brutta giornata, iniziata con una caduta e finita con una seccante fasciatura. Invece è diventata un’odissea sanitaria che Francesca Pitzanti, 69 anni, di Sestu, ha scelto di raccontare perché «se il sistema non va, si deve denunciare».

L’odissea

Tutto inizia la mattina del 7 settembre. Dopo una rovinosa caduta sul marciapiede molto stretto di via Oristano, la donna viene portata per una frattura al pronto soccorso del Santissima Trinità, dove riceve le prime cure e il gesso, per stabilizzare il polso. Dopo ore di attesa la prima brutta sorpresa: non può tornare a casa, e alle 21 verrà trasferita in un altro ospedale, il Brotzu. La frattura è più grave del previsto e serve «un intervento chirurgico urgente». Incomincia l’attesa. La donna resta ricoverata, ma incominciano i dolori. La stretta della fasciatura è insopportabile, le dita sono diventate blu.

Solo dopo quattro giorni il polso viene liberato per mettere una fasciatura migliore, ma arriva un altro trasferimento: c’è un letto da liberare, ci si sposta in Neurochirurgia. Qui il soggiorno è di tre giorni, e poi si passa al terzo piano, da Ginecologia. Venerdì 13 arriva il sospirato annuncio dell’operazione, che si terrà il giorno seguente. Ma ci sono altre urgenze, l’operazione salta, e la notte a digiuno passa invano. Il giorno seguente altro rinvio. Trascorrono così altri cinque giorni, e finalmente, il 23, l’operazione: la frattura è scomposta, e viene riallineata. La donna può tornare a casa verso la guarigione. Oggi è serena, ma non vuole rimanere in silenzio: «È giusto parlare. In ortopedia eravamo in 10, sistemati in letti nel corridoio». E poi ricorda: «Mi è capitato di vedere un medico trattare male un’altra paziente; le ha chiesto se avesse fatto una tac, lei non sapeva rispondere. Poi si è resa conto di aver sbagliato persona ma non si è scusato». «Non si può stare calmi, o meglio, pazienti, in queste situazioni», commenta la sorella di Francesca, Pina «non vogliamo fare critiche pretestuose, ma smuovere il sistema, nella speranza che si possa cambiare qualcosa».

Il Brotzu si scusa

Critiche che l’ospedale Brotzu incassa chiedendo scusa alla paziente: «Quello che le è accaduto è grave - è la precisazione - ma è, al contempo, sintomatico della grave situazione in cui versa il sistema sanitario territoriale sardo. La chiusura dell’Ortopedia del Sulcis e di Nuoro ha comportato un aggravio del carico di lavoro dell’ortopedia dell’Arnas Brotzu, che quotidianamente deve fare i conti con un numero di pazienti di gran lunga superiore al numero a cui gli operatori sono in grado di assicurare assistenza. Il Brotzu non ha mai chiuso le porte, non ha mai chiuso un reparto, ha sempre garantito l’assistenza richiesta a tutti i pazienti provenienti dall'intera Isola, avendo a disposizione lo stesso numero di professionisti, che di fronte ai numeri in perenne aumento, è esiguo. Questo comporta l’inevitabile allungamento delle liste d’attesa e stress, tanto stress da parte di chi, medici e infermieri, ha la responsabilità della salute di centinaia di degenti. Solo grazie alla loro abnegazione, al senso di responsabilità che caratterizza tutti i dipendenti dell’azienda, si è scongiurato, sino ad oggi, un blackout dell’assistenza».

