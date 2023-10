Intervento sulla rete fognaria, ora i residenti incrociano le dita 

Procede a ritmo spedito l’iter burocratico per i lavori alla rete fognaria di Santo Stefano. Dopo l’ok al progetto presentato da Egas da parte del Ministero e la concessione del finanziamento di 3,6 milioni di euro, nei giorni scorsi è arrivato anche l’ok della giunta comunale alla variante urbanistica. Così adesso Abbanoa potrà bandire la gara e l’anno prossimo aprire i cantieri.

Nel frattempo però nella zona c’è preoccupazione per un altro inverno che si annuncia difficile. Le piogge come sempre porteranno allagamenti e tracimazioni e già si attende con preoccupazione. «Ogni volta che piove è la stessa storia da anni» dice un residente Antonio Locci 74 anni, «io ad esempio abito in via Rossini e ogni mese deve arrivare l’autospurgo perché c’è un problema con le fognature. È da anni che parlano di lavori ma intanto restiamo sempre con la stessa rete fognaria vecchia e fatiscente. Speriamo che questa sia davvero la volta buona». Il punto più critico resta quello all’incrocio tra via Turati e via Della Musica che si trasforma in un fiume costringendo ogni volta i vigili a chiudere la strada. È un po’ migliorata invece, grazie alla costante pulizia delle caditoie, la situazione nelle altre strade. Sarà appunto Abbanoa, a portare avanti l’intervento con il completamento del primo lotto del sistema fognario nella “Zona Musicisti” in aggiunta al finanziamento già in essere di 2,24 milioni. L’intervento previsto consentirà anche di convogliare i reflui provenienti da Settimo, Maracalagonis e Sinnai verso il depuratore consortile di Cagliari.

