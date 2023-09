Intervento sui serbatoi, possibili disagi 

Sarà completato martedì, 5 settembre, l’intervento di manutenzione che i tecnici di Abbanoa hanno avviato nei giorni scorsi nei serbatoi di San Vincenzo a Cagliari al servizio delle zone alte della città. Durante le lavorazioni, che saranno eseguite dalle 8 alle 18, sarà necessario sospendere l’alimentazione di questi serbatoi. L’erogazione all’utenza sarà comunque garantita dalle scorte opportunamente accumulate.

Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi in serata in alcune zone:Stampace, il gestore idrico segnale la possibilità nelle vie La Vega, Università, Liguria; e ancora, in via Vittorio Veneto, viale Merello, via Is Maglias, e tutto il Corso Vittorio Emanuele.

Qualche criticità potrebbe registrarsi nella zona di piazza Yenne, esattamente nelle vie Manno e Santa Margherita. Spostandosi a Is Mirrionis, disagi potrebbero verificarsi anche nelle vie Castelli, Timavo e limitrofe.

«Il servizio», spiega Abbanoa in una nota, «ritornerà a regime con completo ristabilirsi dei livelli nei serbatoi a lavori conclusi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, chiamando il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».

