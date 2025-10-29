Intervento per un pino pericolante 

Che i pini pericolanti siano un problema a Carbonia è un problema noto. Basti pensare ai grossi danni recati nelle vie Satta e Gramsci dove sono stati abbattuti. Per non parlare di quelli caduti come è avvenuto in via Costituente. Stesso poblema riguarda il cimitero di Medadeddu dove un grosso pino si era adagiato su una delle cappelle del viale principale rischiando di abbatterla, un problema che si è verificato anche due giorni fa. Immediato l’intervento dell’amministrazione comunale come fa sapere l’assessore alle manutenzioni Giuseppe Casti: «Abbiamo chiesto l’autorizzazione alla soprintendenza ai Beni culturali, essendo il cimitero un luogo di interesse storico, e una relazione ad un agronomo per far sì che la pianta fosse tagliata per questioni di sicurezza. Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area dando la possibilità agli operai di poter tagliare la pianta nel più breve tempo possibile. (f. m.)

