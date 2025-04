Intervento ok, Mattarella sta bene 

Il presidente della Repubblica sta bene, le sue condizioni sono normali dopo l’impianto di un pacemaker e, a poche ore dal piccolo intervento, si è dedicato alla consueta lettura dei giornali sul suo ipad nella stanza dell’ospedale romano Santo Spirito che lo ospita in queste ore.

Due giorni

Sono le notizie decisamente rassicuranti che arrivano dal Quirinale dopo l’intervento a cui si è sottoposto il Capo dello Stato. Non casualmente nel definire la sua degenza si parla di ore, e non di giornate, dedicate al riposo e ai controlli: infatti il presidente potrebbe tornare nel suo appartamento al Quirinale a brevissimo: in caso di questo genere il protocollo sanitario prevede una finestra di 48 ore per le dimissioni. Dopo l'allarme che si era diffuso martedì, quando rumors parlavano di un suo ricovero improvviso - poi confermato dal Quirinale, che lo ha però derubricato a intervento programmato - il clima è decisamente più rilassato e ne è conferma il fatto che il presidente abbia confermato i suoi impegni in agenda, a partire dalla celebrazione del 25 aprile, momento molto sentito da Mattarella.

Gli appuntamenti

Ma già prima, mercoledì 23 aprile, il capo dello Stato riceverà al Quirinale una delegazione delle associazioni combattentistiche e d’arma: un evento classico che rientra nella ricorrenza dell’80° anniversario della Liberazione. Due giorni dopo il presidente si sposterà in Liguria per l’evento principale del 25 aprile. A Genova, città medaglia d’oro al Valor Militare, visiterà anche Villa Migone, luogo simbolo della liberazione della città: fu proprio lì che il generale Meinhold firmò l’atto di resa davanti al Comitato di liberazione nazionale. Asettica la nota diffusa ieri mattina per dare informazioni sulla salute del presidente: «Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato ieri per un intervento programmato di impianto di pacemaker, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda per la giornata di ieri. L'intervento è stato effettuato alle ore 20.00. Al termine dell’intervento il presidente è rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. Il presidente è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili».

Auguri da von der Leyen

Andando un po’ oltre si può ricostruire, nonostante il riserbo del Quirinale, qualcosa in più: è probabile che a Mattarella fosse già stato consigliato l’impianto di un pacemaker, strumento peraltro usatissimo dopo i 70 anni. Ma nella mattinata di martedì, forse un leggero malessere, un fastidio o esigenze di indagini di laboratorio possono aver indotto i medici ad accelerare la collocazione del pacemaker, dando così la possibilità al presidente di sfruttare pienamente il periodo pasquale per il recupero. Una pausa di festività religiosa che da sempre libera il capo dello Stato dai principali impegni della sua funzione. Che ci sia stata un’accelerazione è indubbio, come è altrettanto evidente che non ci sia stata alcuna emergenza visto che Mattarella fino a un’ora prima è stato visto al lavoro al Quirinale. Anzi poco prima, alle 18, aveva avuto un colloquio ufficiale con il presidente del Montenegro Milojko Spajić. Unanime l’incoraggiamento della politica italiana e non solo: «Mi unisco a tutti gli italiani nell’augurare una pronta guarigione al Presidente Mattarella. Caro Presidente, tutta l’Europa spera di vederla presto in piena forma», ha scritto in italiano la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Desiderio che potrà avverarsi presto, visto che Mattarella è atteso a Bruxelles il prossimo 20 maggio.

