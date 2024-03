Intervento non invasivo per i dializzati 

Nella Radiologia dell'ospedale Santissima Trinità della Asl di Cagliari è stato eseguito il primo intervento in Sardegna, e tra i primi in Italia, di confezionamento della fistola artero-venosa per emodialisi mediante procedura endovascolare. Rispetto alla tecnica chirurgica tradizionale, i tempi si sono ridotti da 90 a 30 minuti, con il paziente in day surgery che viene dimesso dopo un breve periodo di osservazione. A una settimana dall'intervento stanno tutti bene. Una nuova tecnica che ha consolidato la sinergia tra la sezione di Radiologia interventistica guidata da Stefano Marcia e la Nefrologia diretta da Stefano Murtas, con la collaborazione di Anestesia e Rianimazione di cui è responsabile Mario Cardia.

La procedura è stata eseguita in sala angiografica dai Radiologi interventisti Emanuele Piras e Giorgio Galassi, con il supporto dei Nefrologi Gianluca Pisano, Maura Orrù e Fabrizio Macis; l’assistenza anestesiologica è stata assicurata invece da Alessandra Gambardella e Valeria Figus.

L’intervento ha un’importanza particolare. In Sardegna l'incidenza di nuovi pazienti che richiedono dialisi è tra le più elevate d'Italia, con circa 286 nuovi casi all'anno.

