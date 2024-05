Intervento innovativo su una ragazza 

È il primo del genere in Sardegna, eseguito nell’ospedale San Francesco. Si tratta di un intervento di cardioneuroablazione in una ragazza di 17 anni.

Rappresenta un intervento innovativo, portato avanti dall’équipe di Cardiologia guidata da Mauro Pisano che ha operato assieme ai colleghi Ermenegildo De Ruvo ed Enrico Mura.

Nonostante le mille difficoltà dovute alle carenze d’organico che pesano su tutti i reparti del San Francesco, si apre una nuova frontiera che ha anche una valenza regionale. Cardiologia ha un personale di fatto dimezzato, ma il reparto cerca percorsi innovativi per dare risposte al territorio.

Su questa linea si inserisce la telemedicina avviata nei mesi scorsi che ha ridotto del 30 per cento i ricoveri per scompenso cardiaco nei reparti di Medicina e Geriatria, congestionati spesso da pazienti anziani. Numeri di tutto rispetto vengono registrati anche per le ablazioni delle aritmie complesse che pongono il reparto del San Francesco alla pari dell’Aou di Sassari.

Su questo percorso innovativo, in cui si inserisce l’intervento di ieri, crede molto l’equipe guidata da Pisano, convinto che sia la strada necessaria per garantire sostenibilità a un sistema sanitario provato dalle tante carenze di personale.

