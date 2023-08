Intervento di pulizia e bonifica nell’area attorno alla sala Pira 

I topi ci sono ancora ma da ieri mattina tutta l’area circostante l’ex sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari è pulita e igienizzata.

Merito degli operai della De Vizia che, come accade a intervalli regolari, hanno lavato con speciali macchinari le scale e l’accesso di quella che un tempo fu anche sede degli anziani, oggi in balia di vandali e balordi in attesa degli interventi di ristrutturazione.

È lo stesso lavaggio che ogni sei mesi viene effettuato anche nel porticato di viale Colombo.

Sempre in via Brigata Sassari sono state ripulite anche le aiuole. La zona infatti non si può certo dire che brilli per igiene e decoro. Oltre ai rifiuti gettati da vandali e incivili davanti a uno degli ingressi del parco Matteotti che si affaccia sulla via, la strada è invasa dai piccioni richiamati dal pane che viene gettato da alcuni frequentatori della zona.

Così capita che spesso non si riesca nemmeno a camminare per la presenza massiccia e fastidiosa dei volatili e che i residenti disperati non sanno più cosa fare per combattere l’invasione nei propri cortili e nelle proprie abitazioni. E via Brigata Sassari è anche il regno dei topi. Non sono bastate le diverse derattizzazioni portate avanti nella zona dai tecnici della Pro service incaricati dalla Città Metropolitana.

Ratti enormi continuano a scorrazzare senza che si riesca a trovare una soluzione definitiva. Altri interventi sono stati programmati in queste settimane in diverse zone della città.

