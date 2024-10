Intervento di bonifica per pulire il quartiere invaso dalla spazzatura 

Ci sono volute due mattinate di super lavoro agli operai della De Vizia per restituire un minimo di decoro al rione. Tonnellate di rifiuti sono state rimosse dalle vie Bosco Cappuccio, Podgora, Laghi Masuri, La Somme, Ardenne, Carnia, Premuda e Ortigara. I bidoni stracolmi abbandonati per strada sono stati svuotati. Portati via anche numerosi materiali ingombranti.

L’intervento straordinario di bonifica, richiesto a gran voce dai residenti, e auspicato anche dal parroco, è cominciato all'alba di giovedì ed è proseguito ieri. «Abbiamo impiegato due giorni con diversi mezzi e più operai», ha spiegato il direttore della De Vizia, Virgilio Vardeu. «Sono state fatte molte foto, prima e dopo». Scatti che testimoniano le condizioni di degrado in cui versavano le strade prima della maxi-pulizia.

Soddisfatti gli abitanti. «Erano anni che non si vedeva un intervento del genere, siamo contenti e ringraziamo, ma c’è ancora tanto da fare», riferisce Gabriella Spiga, residente in via La Somme, «piazza San Michele, ad esempio, resta sporca». «Per la prima volta abbiamo visto passare la macchina lava-strade», esulta Silvio Pinna, 65 anni, «speriamo sia solo l’inizio». Preoccupata, invece, Elisabetta Secci: «A poche ore dalla pulizia, sono già comparsi nuovi rifiuti. Ho visto persone scaricare dei bustoni e non era gente del quartiere. Servono telecamere, altrimenti tornerà tutto sporco. Bisogna, inoltre, identificare chi non paga la Tari e sanzionarlo». Il parroco, padre Paolo Azara, si è mosso in prima persona per far ripulire un’area piena di rifiuti e siringhe. Ora si attende un intervento anche in piazza Medaglia Miracolosa, dove la situazione resta critica. (p. l.)

