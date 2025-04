Intervento del Comune nelle scuole  

Via libera alla messa in sicurezza delle Elementari di viale Rinascita chiuse dalla scorsa estate (gli alunni sono stati trasferiti nel plesso di piazza Sant’Antonio) per problemi ai solai. In seguito ad un sopralluogo effettuato dal Comune, era emerso che «non sussistono le condizioni per poter espletare l’attività didattica all’interno dello stesso fabbricato in condizioni di sicurezza», ci sarebbe cioè il rischio di cedimento del soffitto. L’amministrazione ha richiesto risorse al Ministero che ha stanziato 300mila euro.

Sempre per l’edificio scolastico di viale Rinascita saranno utilizzati anche altri 400mila euro (Pnrr) per l’efficientamento energetico a altri interventi non strutturali. Risorse, queste ultime, che erano state prima assegnate e poi congelate per problemi con la piattaforma a livello nazionale. Qualche mese fa, e dopo alcune polemiche tra maggioranza e minoranza in Consiglio - il via libera definitivo: per le Elementari, insomma, alla fine si interverrà con settecentomila euro. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA