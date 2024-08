Intervento d’eccellenza contro i tumori 

Nuoro eccellenza sul tumore prostatico. Per la prima volta in Sardegna, nell'ospedale San Francesco, è stato eseguito il posizionamento di marker fiduciari che permettono di individuare in maniera precisa il tumore prima di sottoporre il paziente a radioterapia stereotassica. Sono già tre i casi trattati con successo.

L’operazione è stata resa possibile grazie alle Unità operative complesse di Urologia, diretta da Stefano Malloci, e Radioterapia oncologica, diretta da Francesco Fenu.

La procedura pratica prevede l’inserimento, sotto guida eco endoscopica, ai margini del tumore, dei marcatori in oro, compatibili con l’organismo, delle dimensioni di circa 5 millimetri, che delimitano la malattia. «Il posizionamento dei marcatori - spiega Malloci - rafforza la precisione millimetrica del trattamento radiante, senza appesantire l’iter del paziente, ma agevolandone la qualità delle cure, con miglioramenti in sole 5 sedute». Sono inoltre in arrivo cinque specialisti. «Con soddisfazione - dichiara il direttore generale dell’Asl 3, Paolo Cannas - abbiamo intrapreso una strada di alta specializzazione e avanguardia in ambito uro-oncologico, andando ad aggredire uno dei tumori più diffusi nella popolazione maschile».

RIPRODUZIONE RISERVATA