Intervento da 300mila euro per rifare l’asfalto in via Roma 

Dopo tanto tempo, a Villaspeciosa, è stato assegnato l’appalto per la realizzazione di un nuovo manto dell’asfalto nel centro del paese. Si tratta della riqualificazione di via Roma: da via Cagliari a via Dessì.

L’intervento da 300mila euro (fondi regionali) prevede la risistemazione del manto stradale e delle cunette anche in un primo pezzo di via Milano.

I lavori potrebbero iniziare tra una ventina di giorni, assicura il sindaco Gianluca Melis: «Così si potrà completare il ripristino dopo i lavori per la fibra ottica. Aspettavamo questo lavoro da quattro anni».

Intanto, in via Dante, l’impresa ha rifatto l’asfalto che era rovinato. I lavori sono stati eseguiti gratuitamente in quanto la bitumazione era stata fatta male. (l. e.)

