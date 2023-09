Intervento da 200mila euro per mettere in sicurezza l’asilo 

«Grandi lavori all'asilo nido, per la prima volta dopo 40 anni». È l'annuncio dell'assessora ai Lavori pubblici Ilaria Pili, che spiega in cosa consisteranno le operazioni nell'edificio comunale di via Garau. «Dal 24 luglio sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'edificio. La somma in gioco ammonta a 200 mila euro. È il primo intervento di grande entità nella struttura dopo 40 anni». E aggiunge: «Sono previsti il rifacimento dell'impianto elettrico, la realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi, la sostituzione della coibentazione delle tubature e tutte le lavorazioni a esse connesse. La fruibilità di una zona parziale dell'edificio è assicurata, evitando così la chiusura temporanea dell'asilo e del relativo servizio. Siamo consapevoli che questa situazione potrebbe creare qualche disagio, ma si sta facendo in modo che sia il più limitato possibile. I lavori si concluderanno entri primi giorni di dicembre».

Sulla questione della parziale chiusura dell'edificio si esprime anche Raffaele Vargiu, assessore ai Servizi sociali che ribadisce: «Per noi è molto importante garantire continuità al servizio, fondamentale dal punto di vista educativo ed essenziale per le famiglie. Questo è stato possibile grazie al dialogo proficuo tra i nostri uffici, la cooperativa concessionaria, l'impresa incaricata e i progettisti con cui sono state individuate le soluzioni per evitare la chiusura anche solo di qualche giorno dell'asilo nido».