Intervento chirurgico per capitan Deiola: fuori un mese 

Un mese di stop. Questi i tempi di recupero per Alessandro Deiola, a seguito di una lesione del menisco laterale emersa negli esami svolti dopo un fastidio al ginocchio sinistro. Ieri, il capitano del Cagliari è stato operato all’ospedale San Francesco di Nuoro, dal professor Massimiliano Salvi: operazione di meniscectomia esterna artroscopica selettiva il nome completo dell’intervento chirurgico.

Per Deiola ora alcuni giorni di riposo, poi inizierà il programma riabilitativo previsto. Potrebbe tornare per una delle due trasferte a Roma, contro i giallorossi martedì 27 ottobre nel turno infrasettimanale oppure la domenica successiva con la Lazio (nona o decima giornata). Non parteciperà, ovviamente, alla ripresa degli allenamenti prevista per questo pomeriggio al Crai Sport Center. E non ci sarà nemmeno nell’amichevole definita contro gli spagnoli del Rayo Vallecano per sabato, alle 14 a Madrid. Il Rayo, allenato da Beñat San José, è dodicesimo nella Liga con 8 punti in sette giornate e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale di Conference League.

I nazionali

Oggi quadruplo appuntamento per i sette nazionali del Cagliari, che chiudono la seconda tornata di partite. Si comincia alle 18 con i due africani, Alieu Fadera e Joseph Liteta, nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa del 2027. Il primo, con il Gambia, è atteso da una trasferta in Ghana mentre il secondo, con lo Zambia, ha un match interno contro il Togo. Alle 20.45 l’attenzione si sposta sulla Lega C di Nations League, con Adam Obert e Alen Sherri. Il difensore della Slovacchia riceve il Kazakistan, il portiere dell’Albania (che in nazionale ha come commissario tecnico l’ex rossoblù Rolando Maran) va a San Marino.

Ieri, come già avvenuto nella precedente partita con il Giappone, Juan Rodríguez è rimasto in panchina per tutta l’amichevole che l’Uruguay ha vinto 4-1 sulla Corea del Sud. Con lui, niente minuti anche per l’ex rossoblù Nahitan Nández. Il ct Diego Forlán potrebbe però utilizzare il difensore del Cagliari nell’ultimo test della Celeste per questa sosta, martedì prossimo contro l’India. (r. sp.)

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