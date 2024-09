Intervento al seno, muore una 50enne 

Padova. L’arresto cardiaco improvviso dopo l'intervento al seno, il coma, il ricovero in rianimazione e, dopo cinque giorni, il decesso, avvenuto martedì scorso. Così è morta Helen Comin, 50enne di Cittadella, in provincia di Padova, che aveva deciso di sottoporsi a un intervento in una clinica medica privata per la sostituzione delle due protesi di una mastoplastica eseguita alcuni anni fa. La donna, sposata con un imprenditore, era madre di quattro figli. Cosa abbia fatto precipitare la situazione nella sala chirurgica della DiviClinic di Castelfranco, diretta dal chirurgo Antonio di Vincenzo, dovrà stabilirlo la Procura di Treviso, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Sono indagati lo stesso Di Vincenzo, e un anestesista, Fabio Toffoletto, entrambi presenti nella sala chirurgica al momento dell'operazione.

