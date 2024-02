Interventi vani, perdita d’acqua sotto il ponte 

Nonostante ci siano stati diversi interventi dei tecnici incaricati da Abbanoa, dalla condotta idrica situata sulla campata del ponte di accesso alla città di Sant’Antioco, migliaia di ettolitri di acqua si riversano in mare.

Il tubo continua a perdere nonostante gli interventi finora eseguiti dalla ditta incaricata. Dall’ultimo intervento è trascorso un mese e ad oggi non sarebbero ancora arrivati alcuni pezzi speciali che determinerebbero il tanto auspicato intervento risolutivo. «Anche a noi hanno comunicato di aver ordinato un pezzo che serve per aggiustare il guasto - ha detto il vice sindaco Francesco Garau - Abbanoa dovrebbe intervenire tra qualche giorno, sempre che la consegna di questo pezzo propedeutico ad aggiustare la perdita venga rispettata dai fornitori». La cosa non passa inosservata ai cittadini, e soprattutto agli operatori della pesca e a chi va per mare e si ritrova a transitare sotto il ponte. Tutti sottolineano che è da anni che quella perdita esiste e non è mai stato aggiustato il guasto. Ci sarebbero stati diversi tentativi, ma gli interventi in un punto hanno determinato poi il verificarsi della perdita in altri punti della tubazione che evidentemente non regge la pressione. Mentre i cittadini sono invitati a non sprecare l’acqua, quella perdita non fa un bell’effetto. (s. g.)

