Ortobene.
09 settembre 2025 alle 00:25

«Interventi urgenti sulle acque del Monte» 

Il recupero ambientale è al centro di una mozione sulle acque del monte Ortobene legata alla rigenerazione idrica e alla potabilizzazione sostenibile. L’ha presentata la consigliera comunale di opposizione, Maura Chessa.

Richiama le risorse del bando regionale in scadenza il 30 novembre e sollecita l’amministrazione a cogliere l’occasione, ritenuta «di fondamentale importanza per poter iniziare un processo di recupero e risanamento dell’area del monte Ortobene».
«Il monte Ortobene costituisce un patrimonio naturalistico e paesaggistico di valore che necessita di adeguata tutela e valorizzazione. La comunità locale ha espresso interesse e, al tempo stesso, legittime preoccupazioni sullo stato attuale degli impianti fognari e potabilizzazione delle acque», sottolinea. La mozione accompagna una proposta per interventi di ripristino ambientale e idrico all’interno della Zps Monte Ortobene. «Il sito, incluso nella rete Natura 2000, presenta criticità ambientali - sottolinea Chessa - connesse all’alterazione del reticolo idrografico minore, all’inadeguatezza della rete fognaria, all’inquinamento da scarichi diffusi e alla progressiva perdita di biodiversità nelle aree umide residuali».

