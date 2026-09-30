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Selargius.
01 ottobre 2026 alle 00:14

Interventi urgenti, stanziati 100mila euro 

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Infissi rotti, guaine e grondaie da rifare, intonaci caduti e bagni intasati. Parte il secondo lotto di manutenzioni degli edifici comunali, approvato dalla Giunta e finanziato con 100mila euro. «Interventi che consentiranno di risolvere subito le urgenze, e tenere in ordine e in sicurezza scuole e stabili comunali», si legge nella delibera. Sette gli immobili interessati: la scuola dell’infanzia di via Bellini, la sede dell’Anagrafe e la biblioteca di via Boiardo a Su Planu, la secondaria di via Custoza, le primarie di via Rossini e via Ariosto e la materna di via delle Orchidee. Interventi di ordinaria manutenzione, indispensabili, però, per tenere aperte scuole e uffici: dalla «riparazione e sostituzione di infissi, vetri e tapparelle al rifacimento di pavimenti e rivestimenti», ma anche «impermeabilizzazioni, ripristini murari, rifacimento di tubazioni di adduzione e scarico, interventi sugli impianti elettrici e messa in sicurezza dal rischio cedimenti dei solai». (f. l.)

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