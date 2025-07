Interventi urgenti, blackout programmati 

Lavori urgenti sugli impianti di distribuzione dell’energia elettrica da parte della società e-distribuzione e inevitabili interruzioni, temporanee, nell’erogazione dell’energia in alcune zone del Cep. I disagi si potranno avere lunedì dalle 8 alle 15 quando gli operai saranno al lavoro.

Queste le vie interessate: Righi, Avogadro, Archimede, Torricelli, piazza Pitagora, Gioia, Euclide, Talete e Asfodelo. Durante l’intervento – precisa una nota di e-distribuzione – l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere brevemente riattivata in modo parziale o totale, anche prima del termine previsto, in caso di necessità. Pertanto, i cittadini sono invitati a non utilizzare ascensori e a non adottare comportamenti imprudenti durante tutto il periodo degli interventi (dalle ore 8 alle ore 15).

Per ulteriori informazioni sui lavori programmati o su eventuali interruzioni del servizio, si invita a consultare il sito web ufficiale di e-distribuzione all’indirizzo www.e-distribuzione.it, oppure a inviare un sms al numero 320.2041500, riportando il codice POD. È inoltre disponibile l’app gratuita di e-distribuzione per smartphone, tramite la quale è possibile ricevere aggiornamenti e segnalare eventuali guasti. Per segnalazioni di emergenza o guasti, si ricorda il numero verde 803.500.

