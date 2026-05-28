«Interventi tardivi contro il rischio idrogeologico» 

«Interventi tardivi e tempi ancora lunghi». Così il gruppo di opposizione Pauli Monserrato – La Svolta, di Valentina Picciau e Andrea Zucca, replica al Comune che qualche giorno fa aveva annunciato di aver ottenuto un finanziamento regionale da 3 milioni di euro per costruire una vasca di laminazione a nord della 554. Obiettivo del Comune – che ha comunicato anche l’arrivo di ulteriori 500mila euro per riqualificare le reti di drenaggio della città – è mettere in sicurezza il Riu Saliu. Secondo i consiglieri, «è giusto che le opere di mitigazione del rischio idrogeologico vengano realizzate, ma l’amministrazione non ha nulla di cui vantarsi: la prima Giunta Locci nel 2016 ereditò un finanziamento ottenuto nel 2014 dall’esecutivo precedente, senza mai sfruttarlo», attaccano. «Parliamo di circa 1,8 milioni di euro, se fossero stati utilizzati 10 anni fa la vasca di laminazione sarebbe già realtà. Invece si finirà con un ritardo di 13 anni – l’intervento dev’essere concluso entro il 2029 – visto che l’iter e le tempistiche sono molto lunghi». Per Picciau e Zucca questo significa convivere col rischio: «Dall’alluvione del 2008 a oggi è andata bene, ma non si può sfidare la fortuna».

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