Interventi sulle piante pericolanti 

Rasi al suolo alberi a rischio crollo, tagliati i rami sporgenti sulla viabilità interna. Al via ad Arbus la manutenzione e la messa in sicurezza del verde pubblico, proprio in questi giorni che si avvicina il Natale e per le vie cittadine si moltiplicano le iniziative. Gli interventi interessano un vecchio pino di grosse dimensioni, ormai secco, che rischia di cadere, da una parte, sopra il Palasport e, dall’altra, nella via Pietro Leo. Ci sono poi diversi rami di alberi di leccio e di carrubo che hanno invaso le abitazioni, soprattutto creato disagi agli automobilisti dei mezzi pesanti e dei pullman di linea, in particolare quelli lungo la via Fratellanza operaia.

«Le operazioni – ricorda l’assessora alla Viabilità, Sara Vacca – hanno tardato per questioni di sicurezza. Si è reso necessario affidare l’intervento a una ditta esterna per l’utilizzo di una piattaforma aerea, sicura per l’operatore, comunque una figura esperta, riducendo così il rischio di caduta». Importante la collaborazione degli operai del Comune e del cantiere LavoRas. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA