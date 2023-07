Interventi sulla viabilità rurale: lavori finiti a Carongiu de ponti 

Il comune di Guspini ha completato i lavori di manutenzione sulla strada rurale che conduce alla località di Carongiu de ponti. L’intervento rientra nel piano di opere dedicate alla viabilità rurale del territorio.

L’assessore comunale all’Ambiente, Marcello Serru, sottolinea che «la vastità della rete viaria rurale del nostro comune, con oltre 270 chilometri di strade, con tante di queste vicinali e quindi di competenza anche dei frontisti, rende complessa e impegnativa l’attività di provvedere prontamente a tutte le necessità, soprattutto considerando le ingenti piogge di giugno, che hanno causato instabilità e problemi al terreno».

Serru fa riferimento alla complessità del processo decisionale, sottolineando che «l’amministrazione deve bilanciare le diverse esigenze della cittadinanza e del territorio, e che spesso la volontà da sola non è sufficiente per affrontare tutte le richieste contemporaneamente. Tuttavia i lavori continueranno secondo un piano stabilito e un cronoprogramma definito, al fine di soddisfare gradualmente tutte le necessità della comunità guspinese e migliorare ulteriormente la viabilità rurale del territorio». Opere particolarmente utili in un periodo dell’anno in cui è necessario che le strade siano percorribili anche dai mezzi dell’antincendio.

