Interventi sulla viabilità rurale,  dalla Regione 45mila euro 

Con la proposta progettuale “manutenzione straordinaria della viabilità' rurale”, la Giunta comunale ha deciso di partecipare al bando regionale per la concessione di contributi a favore dei territori montani e parzialmente montani, aderenti all’Unione di Comuni della Planargia. A Bosa spetterà un contributo di 45mila euro. Complessivamente ai centri della Planargia sono state assegnate risorse per 171mila euro. Il finanziamento verrà impiegato per una serie di interventi come il ripristino straordinario delle condizioni di percorribilità delle strade rurali, la ricostruzione e ristrutturazione di opere d'arte e manufatti danneggiati. Le opere sono destinate anche a a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico. ( s.c. )

