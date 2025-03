Interventi sulla Statale 387 

Possibili disagi per gli automobilisti che percorrono quotidianamente la Statale 387 del Gerrei dal 17 marzo fino a martedì 2 aprile. Lunedì prossimo inizieranno i lavori di manutenzione all’armamento ferroviario in corrispondenza del passaggio a livello all’altezza del chilometro 23,300 tra Serdiana e Donori.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza per i lavoratori e per gli automobilisti, l’Anas, l’ente che gestisce le strade statali, ha emanato un’ordinanza con alcune limitazioni al traffico veicolare. Nel tratto che precede il cantiere (dal chilometro 22,900 al chilometro 23,500 della strada statale) sarà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico automatico.

In prossimità del cantiere vigerà il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari con divieto assoluto di sorpasso. Una soluzione meno drastica rispetto a quella che fu adottata per la stessa operazione effettuata circa due anni fa quando la strada statale 387 venne chiusa al traffico automobilistico per una giornata intera con il traffico deviato verso Ussana. ( c. z. )

RIPRODUZIONE RISERVATA