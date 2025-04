Interventi sulla Statale 196: accordo tra Comune e Anas 

Ingresso a scuola in sicurezza. Pace fatta tra il Comune di Arbus e Anas, a quattro anni dalla bocciatura del progetto sulla Statale 196 che attraversa il centro abitato del cittadina del Linas, proprio davanti all’ingresso dell’istituto comprensivo sarà installato un dissuasore di velocità elettronico a pannelli luminosi. Questa volta c’è il benestare di Anas, proprietaria del tragitto di via Costituzione, in un primo momento contraria perché «sulle nostre tratte, anche quelle che attraversano i centri abitati, non sono ammessi questi interventi, nel rispetto della direttiva del Ministero». L’opera rientra nel progetto “Viabilità a misura di pedone” da 100 mila euro, fondi delle servitù militari del quinquennio 2010-2014. Fra gli interventi una scala in cemento che collega le vie Caprera e Fratellanza Operaia. «Un lavoro necessario – ricorda il sindaco Paolo Salis – finalizzato a facilitare l’arrivo dei residenti alla fermata dei pullman, in particolare gli studenti diretti alle scuole superiori del territorio, ma anche dei lavoratori. Il collegamento diretto evita un lungo tragitto». Prevista anche una pensilina come riparo in attesa del bus. L’iniziativa, però, si è lasciata dietro una scia di polemiche. «Condivisibile - dice il consigliere di minoranza Agostino Pilia- la bontà del progetto. Sono i conti che non tornano, 100 mila euro per dei gradini è una somma eccessiva. Non si può ignorare che saranno in pochi a usarli, purtroppo gli esclusi sono le fasce deboli, come le persone in carrozzina. Si sono dimenticati dell’abbattimento delle barriere architettoniche». ( s. r. )

