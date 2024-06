Interventi sulla condotta, stop all’acqua a Terramaini 

Mercoledì 19 giugno i tecnici di Abbanoa eseguiranno i lavori di predisposizione del collegamento della rete idrica al servizio di una nuova lottizzazione in via Vesalio.

Durante le operazioni, tra le 8 e le 18 - informa la società che gestisce la rete - sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nel tratto adiacente al Parco di Terramaini. Eventuali cali di pressione potrebbero riguardare anche le vie limitrofe.

Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per effettuare manovre in rete per limitare le interruzioni e ripristinare l'erogazione idrica nel minor tempo possibile qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo. Qualsiasi anomalia - avverte Abbanoa - potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800 022 040 attivo 24 ore su 24.

Lunedì scorso un importante intervento sulla rete idrica in via dell’Agricoltura aveva lasciato senza acqua per quasi tutta la giornata i quartieri di Sant’Avendrace, Is Mirrionis e alcune zone di San Michele, mentre il giorno prima c’erano stati problemi per una condotta rotta in via del Fangario.

