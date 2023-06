Interventi su sociale e sport: manovra da 267mila euro 

Il Consiglio comunale di Serramanna ha votato una variazione al bilancio di previsione da 267 mila euro. Tre gli interventi al centro della variazione, che sono stati illustrati in Aula dal sindaco Gabriele Littera.

L’atto votato all’unanimità dall’assembla civica serramannese ha riconosciuto i requisiti d’urgenza del provvedimento di variazione adottato dall’esecutivo per l’iscrizione in bilancio di alcuni finanziamenti concessi al Comune di Serramanna dalla Regione Sardegna per interventi nel settore socio-assistenziale – azione integrazione sociale di 65.481 euro e misure di sostegno economico sociale da 72.386 – e per la ristrutturazione del campo sportivo Fausto Coppi per il quale il Comune ha ricevuto 130 mila euro. La somma, in questo ultimo caso, va ad integrare altri importanti stanziamenti nel quadro di un più ambizioso progetto da un milione e duecentomila euro, che permetterà di rifare il vecchio campo: oltre al rettangolo di gioco, le torri faro, la copertura delle tribune e le opere interne (spogliatoi, bagni e camminamenti). «Puntiamo a donare a Serramanna uno stadio di qualità, all’altezza del suo passato che è andato, e va, di pari passo con le esigenze della squadra di casa nostra, la Gialeto», ha detto Littera. Il provvedimento è stato votato anche dalla minoranza che tuttavia non ha risparmiato critiche: «Avete fatto 51 variazioni di bilancio nel 2022, più di quattro al mese, questa non è programmazione», così il consigliere Gigi Piano. ( ig. pil. )

