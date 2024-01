Interventi su costoni rocciosi e torrenti 

Il Comune incassa 250mila euro dalla Regione contro il rischio frane e inondazioni. Risorse certe dopo il sì degli assessorati regionale Ambiente e Lavori pubblici alle richieste di finanziamento. I primi interventi, sul rischio frane, interessano il costone roccioso e quindi la difesa e messa in sicurezza della viabilità di via dei Castagni: con centomila euro verranno realizzati muri e reti, oltre ad opere accessorie per la messa in sicurezza del transito veicolare nella strada della zona del litorale. Il resto delle risorse arrivate dalla Regione - centocinquantamila - serviranno anche per contrastare il pericolo di inondazioni nel riu Niu Crobu, dove saranno progettate opere di difesa idraulica a protezione di tutta l’area da via delle Zinnie sino agli argini del rio Su Pau.

In ballo ci sono poi i 75mila euro finanziati contro l’erosione costiera nell’area Bruncu de Su Monte Moru. Insieme ai 30mila dedicati alla verifica dei canali tombati e degli attraversamenti stradali, e per progettare il piano comunale della manutenzione dei canali d’acqua. Mente l’ufficio comunale dell’Ambiente è al lavoro per un programma di progetti relativi alla risoluzione del drenaggio delle acque piovane in città: da via Turati a via Marconi, sino alle vie Taormina, Lago di Varese, Monte Acuto.

