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San Sperate.
07 ottobre 2026 alle 00:54

Interventi per migliorare il paese 

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A San Sperate continuano i lavori di riqualificazione urbana del centro abitato. Negli scorsi giorni il Comune ha ottenuto il finanziamento regionale necessario per la realizzazione dell'intervento nell'area tra via S'Ollastu e via Cedrino. La firma della convenzione tra la Regione e il Municipio segna il primo passo verso l’apertura dei cantiere, che prevede la creazione di un nuovo spazio pubblico verde completo di percorsi, piantumazioni, un sistema d’illuminazione e anche un'area attrezzata con chiosco. Un intervento da oltre 393mila euro, di cui trecentomila provenienti da fondi regionali e quasi 97mila di cofinanziamento comunale, che consegnerà alla comunità un nuovo spazio pubblico a disposizione di tutti. Seguiranno, ora, le consuete fasi tecnico-amministrative che precederanno la realizzazione dell'opera.

Nel nuovo parco di San Sperate prenderà pienamente forma anche il progetto intitolato “Un albero per...”, avviato negli scorsi mesi con l'obiettivo di ricordare coloro che hanno lasciato un segno nella comunità attraverso la piantumazione di un albero in loro onore. Con la realizzazione della nuova area verde l'iniziativa, ideata dall'associazione “Libera la farfalla” e poi accolta e portata avanti dal Municipio, troverà uno spazio dedicato e più ampio che permetterà di convertire la memoria in un patrimonio condiviso. Diversi gli alberi già piantati, tra cui quello dedicato a Francesca Deidda, la giovane sansperatina vittima di femminicidio nel 2024.

«Siamo soddisfatti di quest'intervento che trasformerà l'area in un parco accessibile, inclusivo e dunque privo di barriere architettoniche, con spazi dedicati alla socialità», commenta l'assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili. Un impegno concreto verso il paese, che proseguirà: «Continuiamo a lavorare per intercettare risorse e trasformarle in opere, con una programmazione attenta alla qualità degli spazi pubblici e alla vivibilità del paese», aggiunge il sindaco Fabrizio Madeddu.

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