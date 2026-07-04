Interventi per il Cammino minerario di Santa Barbara 

Restauro di edifici per l’accoglienza a Montevecchio, miglioramento e più sicurezza per i sentieri. Così è stato deciso venerdì a Guspini, durante un incontro in Municipio tra gli organizzatori del Cammino minerario di Santa Barbara, il sindaco Marco Pala e l’assessore alle Politiche ambientali Francesco Sanna. L’argomento era il nuovo punto di accoglienza negli ex alloggi degli operai a Montevecchio.

Il responsabile della Fondazione del Cammino, Simone Franceschi, ha detto che «l’intervento da 250mila euro su Montevecchio è un tassello importante della strategia di valorizzazione del Cammino. Il recupero degli antichi alloggi operai non significa solo restituire dignità a un edificio di grande valore storico, ma creare un nuovo punto di accoglienza. È un investimento che unisce tutela del patrimonio minerario, turismo lento e nuove opportunità per il territorio».

Durante l’incontro è emerso un forte interesse per le progettualità che coinvolgono Guspini e il suo territorio. Il percorso è ancora nelle fasi iniziali e richiede un lavoro costante di pianificazione e sviluppo condiviso. Sono state poste le basi per una stretta collaborazione tra Comune e Fondazione, per generare nuove opportunità di crescita. L’esperienza del Cammino ha già mostrato capacità di attrazione e può contribuire al miglioramento dell’economia locale.

Saranno restaurati edifici esistenti per l’accoglienza, con il miglioramento e la messa in sicurezza dei sentieri. La strategia del Cammino minerario di Santa Barbara prevede il riuso di immobili pubblici per la realizzazione delle “posadas”, dedicate all’ospitalità di pellegrini ed escursionisti, con la riqualificazione dell’antica viabilità storica.

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