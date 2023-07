Interventi per 631mila euro nelle scuole dell’infanzia 

Tre progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione per le scuole dell’infanzia di Villacidro per un costo totale che supera i 631.000 euro. I primi due, già approvati in Giunta, riguardano gli asili di via I maggio (192.000 euro) e via Melis (137.000 euro) mentre è in corso di approvazione il progetto definitivo per i lavori della scuola dell’infanzia in via Cavour, più corposo perché oltre alla manutenzione straordinaria del tetto prevede anche l’adeguamento antincendio (302.000 euro).

«I lavori in via I maggio e via Melis verranno appaltati e partiranno fra settembre e ottobre, dureranno rispettivamente 70 e 45 giorni – anticipa il sindaco Federico Sollai –. Tutti gli interventi non comportano inagibilità delle strutture per i bambini, quindi le lezioni potranno proseguire senza problemi. Nella scuola dell’infanzia di via I maggio verrà adeguato il tetto, che presenta ora parecchie infiltrazioni importanti, e saranno sistemati cornicioni e grondaie. I lavori sulle facciate e sugli interni sono invece di modesta entità. Nella scuola di via Melis verranno rifatti tutti i bagni e la linea idrica, oltre alla realizzazione di un bagno per i docenti uomini e la messa a norma del bagno docenti già esistente con l’abbattimento delle barriere architettoniche», conclude Sollai. In base alle previsioni dell’amministrazione, i lavori saranno conclusi entro l’anno.

