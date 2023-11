Interventi per 200mila euro fra ex mattatoio e centro storico 

Si profila un fine mandato molto impegnativo per i tecnici del settore lavori pubblici. Facendo seguito a una delibera di Giunta comunale approvata durante l’estate, è stata infatti programmata la destinazione del fondo progettazioni, concesso dalla Regione di circa 200mila euro.

«Attraverso queste risorse - sottolinea il vice sindaco Federico Ledda - saranno redatti progetti per altrettante opere che rivestono molto importanza. Gli elaborati riguarderanno la circonvallazione di Santa Giusta, la sistemazione del comando dei vigili urbani, la riqualificazione dell’ex Mattatoio, il rifacimento dei sottoservizi e delle pavimentazioni del centro storico».

E in tema di progettazioni già avviate il vicesindaco Ledda comunica che procedono quelle relative a interventi da tempo attesi. Nello specifico per la raccolta acque bianche, Torre Aragonese, il dragaggio del Temo, la messa in sicurezza dei versanti di Monte Furru e della strada provinciale 35 Bosa-Modolo, della chiesa di Sant’Antonio. «Restano da definire alcuni progetti conclusi e definiti in attesa di assegnazione fondi – evidenzia ancora Ledda- come quel palazzetto dello sport, del restauro della chiesa di Santa Croce, e del secondo lotto di bitumatura delle strade. I procedimenti sono oggettivamente tanti- conclude- ma molti di questi finalmente arrivano a vedere l’avvio delle opere». ( s. c. )

