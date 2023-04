Interventi nelle strade, via Littarru dimenticata e monta la protesta 

Attesi da anni, i lavori per la manutenzione delle strade in città sono iniziati da circa una settimana. E subito sono arrivate le note stonate e le proteste da parte dei cittadini. Il cantiere, proprio come era stato annunciato dalla Giunta di Massimiliano Sanna, è partito dal quartiere di San Nicola in particolare dalla zona delle vie Littarru, Monteverdi e un tratto di via Toscanini. Ma non appena gli operai hanno iniziato gli interventi di fresatura è apparso chiaro che i due tratti laterali di via Littarru (entrambi senza uscita) non sarebbero stati interessati dai lavori nonostante si tratti sempre della stessa strada pubblica e nelle medesime condizioni disastrate. I residenti in quei due tratti di via Littarru (la maggior parte sono persone anziane) hanno chiesto chiarimenti ed è partita una raccolta di firme per chiedere una soluzione. «Paghiamo le tasse come tutti gli altri, non capiamo perché questi due vicoli debbano essere dimenticati – ripetono- l'asfalto è dissestato, che senso ha non intervenire adesso che sono previste le manutenzioni tutt’intorno?». Sindaco e assessore hanno assicurato che avrebbero cercato una soluzione, il cantiere intanto va avanti e là le buche restano.

