Interventi nel ponte sul Temo, risorse per 300mila euro 

Realizzato una quarantina di anni fa, ma pian piano diventato pericoloso e fatiscente, per il ponte sul Temo, meglio conosciuto come il ponte nuovo di Bosa Marina, adesso arrivano importanti interventi di messa in sicurezza, con una spesa di circa 300 mila euro. L’amministrazione provinciale di Oristano ha impresso infatti un’accelerata all’iter procedurale, aggiudicando le opere all’impresa Ocram Costruzioni srl di Baratili San Pietro. L’ente di via senatore Carboni ha provveduto ad affidare la gara d‘appalto all’impresa prima classificata, grazie a un ribasso del 3,21%, per un importo netto di 292 mila euro, oltre a 24 mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’affidamento è diventato efficace dopo il completamento della verifica del possesso dei requisiti da parte dell’impresa.

I lavori dovrebbero iniziare entro il periodo estivo. Tra gli interventi da eseguire, in primo luogo sono molto attesi e importanti i rifacimenti dei parapetti, ma anche marciapiedi e banchine. La messa in sicurezza del ponte era molto attesa in Comune vista la pericolosità della struttura. «Attualmente - evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda - lo stato della struttura è pessimo, se si considera che stanno cadendo a pezzi le barriere. Il ponte da alcuni anni è transennato e non ci può essere il transito dei pedoni, mentre alcuni interventi negli anni passati erano stati fatti dal Comune». ( s. c. )

