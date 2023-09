Interventi nel campo di calcio 

Dopo la pausa estiva, brutta sorpresa per gli sportivi di Sardara: il manto erboso del campo da calcio di via Campania è completamente ingiallito e secco. Ancora per poco, i lavori per rifarne uno nuovo sono stati affidati per un costo complessivo di 36 mila euro. «In perfetta sintonia con le società sportive - dice il sindaco Giorgio Zucca - si è deciso di scartare l’ipotesi di rifare tutto il tappeto in erba naturale, intervento che avrebbe comportato la consegna della struttura al 2024. La scelta condivisa è stata quella di anticipare i tempi di consegna a fine ottobre, col vantaggio di avere un nuovo impianto d’irrigazione, dato che quello attuale è fuori uso».

Il progetto prevede inoltre il completamento della pista di atletica, la messa in sicurezza degli spalti, la ristrutturazione dei bagni e la realizzazione di un campo di calcetto in erba sintetica. «Continuiamo - conclude Zucca - a impegnarci per rendere le nostre strutture sportive all’avanguardia e capaci di ospitare manifestazioni di tutti gli sport». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA