Interventi negli stabili comunali 

Partirà tra pochi giorni ad Isili il cantiere comunale “Lavoras”. Saranno assunte cinque persone con diverse qualifiche per una durata di 8 mesi e 30 ore settimanali a turno. Il progetto ha un costo di 85 mila e trecento euro, quasi 70 mila euro saranno destinati agli stipendi degli operai e il restante per gli oneri legati al progetto grazie ad un finanziamento regionale.

La selezione del personale è stata fatta attraverso l'Aspal, centro per l'impiego che ha provveduto alla redazione degli elenchi in base ai requisiti di chi ha fatto le domande. Grazie a questo progetto il Comune ha a disposizione delle figure che possono supportare il lavoro degli operai comunali e provvedere così alla manutenzione di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione.

«Così riusciremo», ha detto il sidnaco Luca Pilia, «ad intervenire su alcuni immobili di proprietà comunale».

Il patrimonio comunale è consistente, sono tanti gli edifici che si trovano in diverse parti del paese e che spesso vengono utilizzati per varie attività e fini. È fondamentale dunque che siano fruibili da parte di tutti e in sicurezza. (s. g.)

