Interventi mirati per la qualità della vita 

Come intervenire?

Le persone nello spettro pur condividendo delle atipie nell’interazione sociocomunicativa e nei modelli di comportamento e di sensorialità, le manifestano in modi differenti, in termini di intensità,tipologia ed espressività. Le linee guida dell’Istituto superiore di Sanità offrono raccomandazionisu interventi diagnostici e terapeutici, sia farmacologici che abilitativi e riabilitativi, basati suevidenze scientifiche. Inizialmente rivolte a bambini e adolescenti, dal 2023 edite in una versionespecifica per gli adulti, riconoscendo l’importanza di considerare la persona in crescita. Ogniintervento deve mirare all’incremento di competenze funzionali e adattive per migliorare la qualità della vita.